Чиновники призвали не верить данным о гибели людей в фекалиях в Энгельсе

Сегодня в саратовских чатах распространялся фейк о гибели матери и ребёнка в фекальных водах в Энгельсе.
Администрация района оперативно опубликовала опровержение: злоумышленники подделали скриншот с сайта, заменив реальную новость на выдуманную. Никакого взлома не было.
Напомним, в Энгельсе с 29 апреля продолжается фекальная ЧС — авария на коллекторе. Нечистотами затоплены улицы у школ и жилых домов.
Районные власти и правительство региона пытаются вторую неделю локализовать патовую ситуацию.
Ольга Сергеева