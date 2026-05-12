Чиновники призвали не верить данным о гибели людей в фекалиях в Энгельсе

Сегодня в саратовских чатах распространялся фейк о гибели матери и ребёнка в фекальных водах в Энгельсе.

Администрация района оперативно опубликовала опровержение: злоумышленники подделали скриншот с сайта, заменив реальную новость на выдуманную. Никакого взлома не было.

Напомним, в Энгельсе с 29 апреля продолжается фекальная ЧС — авария на коллекторе. Нечистотами затоплены улицы у школ и жилых домов.



Районные власти и правительство региона пытаются вторую неделю локализовать патовую ситуацию.

Ольга Сергеева