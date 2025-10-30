В Саратовской области сообщили о гибели 11-ти земляков в зоне СВО

Саратовская область сообщает о новых потерях в зоне СВО.

При выполнении боевых задач погибли одиннадцать военнослужащих, призванных из разных районов региона.

Администрации Саратова и Энгельсского района подтвердили гибель шести военнослужащих: Алексея Журавлева, Сергея Чубатого, Артура Королева, Алексея Маркова, Ивана Кирьянова и Николая Кузьмина.

В различных муниципалитетах прошли церемонии прощания. В селе Большая Чечуйка похоронили снайпера Эдуарда Горбунова, в Ольшанке простились со Станиславом Ткаченко, в Балашовском районе — с Алексеем Зайцевым. Фёдоровский и Турковский районы потеряли Вагифа Насибова и Владимира Егорова.

Операция продолжается четвертый год, при этом официальная статистика потерь не публикуется. Земляки чтят память всех погибших защитников.

Ольга Сергеева