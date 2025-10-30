Мусульмане Красного Кута собрала гумпомощь бойцам СВО

Мусульмане города Красный Кут провели благотворительную акцию в преддверии Дня народного единства.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, 28 октября 2025 года верующими был отправлен гуманитарный груз для военнослужащих в зону специальной военной операции.

В составе гумпомощи были такие продукты питания, как рис, макароны, печенье, конфеты и соки. Организаторы выразили надежду, что этот набор станет небольшой, но важной поддержкой для наших бойцов, находящихся вдали от дома.

В сборе груза принимали участие прихожане Соборной мечети Красного Кута во главе с имамом-мухтасибом Хамзой-хазратом Бакировым.

«Такие акции, как эта, показывают, что единство проявляется не только в словах, но и в делах, особенно когда речь идет о поддержке наших соотечественников», — отметил Хамза-хазрат.

Продукты будут доставлены в зону боевых действий в составе гуманитарной миссии саратовского волонтерского движения «Охотники 64».

Отметим, что краснокутские мусульмане регулярно организуют подобные сборы для участников СВО. Ранее продуктовые наборы, а также некоторые другие подарки были отправлены бойцам в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.

Подготовила Наталья Мерайеф