В Саратовской области состоялась творческая встреча актера Влада Кнопки с учащимися

Известный российский артист, продюсер и актер Влад Кнопка посетил Саратовскую область, где пообщался со школьниками.

Мероприятие прошло в рамках масштабного образовательного проекта «Чтецкие программы», инициатором которого выступает Российское общество «Знание». Встреча состоялась на базе средней школы № 2 в поселке Базарный Карабулак. Центральными темами для обсуждения стали влияние литературы на формирование человека и искусство выразительного чтения как способа развития внутреннего мира.

Влад Кнопка рассказал юным слушателям, как любовь к книгам помогла ему преодолеть вступительные испытания в театральный вуз. Он также поделился впечатлениями о своих любимых авторах и персонажах.

Размышляя о карьере, гость отметил, что работа в кадре и на сцене ему ближе, однако после 35 лет у него возник интерес к продюсерской деятельности. Отдельным и ценным пожеланием для ребят стал совет не пренебрегать изучением иностранных языков: актер честно признался, что сейчас сам восполняет пробелы в знании английского, уделяя время учебникам во время поездок.

Наибольший интерес у аудитории вызвал практический блок мероприятия. Совместно с одной из учениц артист проанализировал известное стихотворение Агнии Барто «Все на всех», показав, как работать с поэтическим текстом.

У школьников была возможность напрямую задать вопросы о творчестве, ближайших проектах и личных литературных пристрастиях гостя, на которые они получили подробные и откровенные ответы.

Напомним, проект «Чтецкие программы» запущен по поручению главы государства Владимира Путина, данному по итогам заседания Совета по поддержке русского языка. Организатором выступает общество «Знание» при содействии Министерства просвещения РФ и Театрального института им. Б. Щукина. Желающие присоединиться к миру классической литературы или открыть собственный литературный клуб могут найти всю необходимую информацию на интернет-портале Российского общества «Знание».

Материал подготовлен по данным пресс-службы Российского общества «Знание».

Ольга Сергеева