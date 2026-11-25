В регионе зарегистрирована Ассоциация организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Её возглавил член регионального штаба «Народного Фронта» Пётр Баранников. Структура прошла регистрацию в минюсте на прошлой неделе, офис разместился на улице Благодарова.

Учредителями ассоциации выступили три управляющие компании — «Фрегат», «Соколовогорская ЖЭК» и «Новая». Ведётся приём заявок на вступление от УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, а также компаний, занимающихся ремонтом, обслуживанием лифтов, вентиляций и инженерных систем.

Цели объединения — выстроить единый подход к работе в сфере ЖКХ, помочь участникам снизить риски штрафов, оптимизировать процессы и повысить качество услуг. Планируется оказывать членам информационную, методическую, консультационную и правовую поддержку, проводить совместные рейды для выявления недочётов на местах, а также создать единую диспетчерскую службу для обращений и оперативного реагирования аварийных бригад.

Фото: Ситиматик

По данным Государственной жилищной инспекции Саратовской области, в региональном реестре лицензий на сегодня числится 392 управляющие организации, которые обслуживают 8582 многоквартирных дома. Ещё 828 ТСЖ и 467 ЖСК обслуживают 1295 МКД.

Таким образом, новая ассоциация с тремя учредителями начинает работу в высококонкурентной среде, где только в Саратове действуют сотни управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

Приведет ли это к повышению качества коммунальных услуг для населения — покажет время.

Ольга Сергеева