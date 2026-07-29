Спецслужбы Украины вербовали саратовских подростков через чат-бот

Чат-бот «Дайвинчик/Leo» использовали для вербовки подростков — 19 задержанных.

Молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет украинские спецслужбы вовлекли в преступления через популярный чат-бот «Дайвинчик/Leo» в Telegram. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Задержания прошли в Москве, Петербурге, Новосибирской, Ростовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии. Схема вербовки выглядела так: подросткам писали под видом девушек, присылали фишинговые ссылки на Госуслуги, просили скинуть геопозиции домов, школ и ТЦ. Затем запугивали, выдавая себя за сотрудников органов, и склоняли к диверсиям.

В Петербурге объединили 15 уголовных дел о поджогах автотранспорта, зданий и заправок. Один из задержанных в Саратовской области признался, что по указанию кураторов приехал в Саратов за бензином для поджога автомобиля.

Возбуждены дела по статьям о терроризме, диверсии, вовлечении несовершеннолетних и умышленном уничтожении имущества. Это дело стало одним из оснований для объявления основателя ВК и ТГ Павла Дурова в международный розыск — ФСБ обвинила его в содействии терроризму.

Ранее в Энгельсе троих подростков уже судят за поджоги релейных шкафов на железной дороге.

Ольга Сергеева