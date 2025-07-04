В Саратовской области срочно ищут машиниста бульдозера на зарплату в 200 тысяч

В Саратовской области работодатели заявили 24 тысячи вакансий.

Большинство предложений (68,4%) – рабочие профессии, остальные 31,6% – инженерно-технические и офисные должности.

Самые высокие зарплаты предлагают машинисту бульдозера (до 200 тыс. руб.), водителю (до 180 тыс. руб.), арматурщику и плотнику-бетонщику (до 150 тыс. руб.).

Среди редких, но востребованных профессий – автоэлектрик, смесильщик, фасовщик и чабан. Например, в Ивантеевском районе чабану предлагают 50-60 тыс. руб.

Уровень зарплаты зависит от квалификации и спроса на профессию. Все вакансии доступны на портале «Работа России».