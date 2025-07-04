Саратовец может получить пожизненный срок за убийство в салоне связи Tele2

В Саратове продолжается судебный процесс по резонансному делу 36-летнего Азамата Искалиева, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

Напомним, инцидент произошел 6 октября 2024 года в офисе оператора Tele2 на проспекте Строителей.

Согласно материалам дела, Искалиев нанес своей бывшей сожительнице 64 ножевых ранения после того, как она отказалась восстанавливать с ним отношения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Преступник пытался скрыться, но был задержан нарядами Росгвардии.

Как установило следствие, это не первое насильственное преступление, совершенное обвиняемым. Ранее он был осужден за убийство собственной супруги и нанесение ножевых ранений еще одному человеку.

Государственное обвинение, ссылаясь на исключительную опасность подсудимого для общества, требует назначения ему максимального наказания — пожизненного лишения свободы. В своем заключении прокурор отметил, что многократные преступления Искалиева демонстрируют его устойчивую антисоциальную направленность и полное отсутствие раскаяния.

Окончательный приговор по данному уголовному делу будет вынесен судом в установленном порядке после завершения судебного следствия и прений сторон. Дата оглашения решения пока не определена.