В Саратовской области бизнесом занимаются около 24 тысяч женщин.

В регионе увеличивается количество женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью. Сейчас бизнесом занимаются около 24 тысяч женщин — за последний год их число выросло на 7%.

По всей России количество женщин, ведущих бизнес, превысило 2 миллиона человек — это наивысший показатель за последние годы. Общее число индивидуальных предпринимателей в стране достигло почти 4,9 млн, доля женщин среди ИП составляет 42%. Количество женщин в малом бизнесе увеличилось на 8% за прошлый год и почти на 25% за последние три года.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что чаще всего женщины выбирают обучение, здравоохранение, социальные и бытовые услуги. При этом в традиционно «мужских» сферах доля женщин превысила 30%: в перерабатывающей промышленности — 35%, в IT-секторе — 31%. В гостеприимстве, общепите, торговле, культуре и спорте предпринимательницы занимают ровно половину всех ИП. Среди самозанятых около 8 миллионов женщин — 45% от всех таких ИП в России (в 2019 году при запуске пилотной программы их доля составляла лишь 34%).