Первый кассационный суд в Саратове рассмотрел жалобу командира самолёта Олега Ряполова.

Ряплов осужден за нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, — сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, 18 августа 2024 года в аэропорту Сочи Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, командиром которого был Ряполов, совершил жёсткую посадку: судно задело хвостом взлётную полосу и получило повреждения. На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Росавиация провела расследование, по итогам которого в отношении командира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Владелец самолёта оценил ущерб в 622 млн рублей.

В апреле 2026 года Подольский городской суд Московской области приговорил Ряполова к двум годам ограничения свободы и на три года запретил ему управлять самолётами. В июне это решение поддержал апелляционный суд. Осуждённый попытался обжаловать приговор в саратовском кассационном суде, настаивая на невиновности и утверждая, что самолёт вывели на линию с неисправностями. Первый кассационный суд жалобу отклонил, оставив предыдущие судебные решения без изменения.