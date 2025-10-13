В Саратовской области стартовал набор в проект «Флагманы образования»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» приглашает педагогов, руководителей и студентов Саратовской области стать частью масштабного образовательного сообщества.

Как сообщает региональное министерство образования, в конкурсном треке «Наставничество» участники смогут не только перенять опыт у ведущих экспертов, но и создать собственные проекты развития образования. Уже 145 специалистов из региона подали заявки на участие.

Программа трека включает инновационные форматы работы: создание пар через специального бота в соцсетях, ведение цифровых дневников целей и разработку совместных образовательных инициатив. Лучшие проекты получат поддержку на федеральном уровне, а их авторы представят работы в Центре знаний «Машук».

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Это уникальный шанс для саратовских специалистов войти в профессиональное сообщество лидеров образования и внести вклад в развитие региональной системы наставничества. Подробности на сайте: https://flagmany.rsv.ru/

Подготовила Ольга Сергеева