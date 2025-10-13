На поддержку районов области выделили за год 67 млрд рублей

Общий объем поддержки районов Саратовской области за 2024 год составил 67 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба регионалного правительства.

Кроме общих направлений и реализации региональных программ, принимаются точечные решения, важные для развития муниципалитетов. В основном они вырабатываются по итогам регулярных визитов в районы, во время которых Роман Бусаргин проводит встречи с жителями.

Так, в Марксовском районе проведен капитальный ремонт части второго этажа терапевтического корпуса районной больницы: заменены окна, коммунальные сети, напольное покрытие, установлена новая система безопасности. Кроме того, обновлен главный вход медицинского колледжа и обустроено крыльцо, а также расширены кабинеты для обучения.

Калининский и Лысогорский районы — проведен ремонт пищеблоков в районных больницах.

Вольский район — заключен контракт на закупку специализированного автомобиля для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Балашовский район — приобретен ангиографический комплекс, который будет установлен уже в этом году.

Ершовский район. Комплексные работы проведены в школе № 3 Ершова: благоустроена пришкольная территория, спортивное ядро обустроено тренажерами, полосой препятствий и другими спортивными элементами. Также проведен ремонт территории детского сада № 3 «Звездочка».

Пугачевский район. Проведено обновление школы № 1 города Пугачева. Завершен ремонт кровли и малого спортивного зала, открыты новые кабинеты, заменены окна и двери. Также обновлена мебель в классах, столовой и актовом зале, закуплено новое оборудование для уроков по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». В пугачевском ДК проведен капитальный ремонт фасада и кровли.

Новоузенский район — закуплены автобусы для местного агротехнологического техникума.

Отдельное направление касается вопросов водоснабжения. На замену и ремонт коммунальных сетей, бурение новых скважин в 2024 году из областного резервного фонда муниципалитетам по решению губернатора Романа Бусаргина дополнительно направлено 55 млн рублей. Средства получили Ровенский, Краснопартизанский, Советский и другие районы.

В Ровенском районе проведен капитальный ремонт водопроводных сетей и водозаборной скважины. Благодаря этому бесперебойным водоснабжением обеспечены жители Приволжского, Луговского, Первомайского, Кривоярского муниципальных образований.

В Краснопартизанском районе выделены средства на ремонт водопроводных сетей в колодцах, замену силовых и насосных агрегатов, ремонт канализационных насосных станций, замену подъемных механизмов КНС и другие работы.

Советский район получил средства на ремонт водяной скважины и установку водонапорной башни в райцентре.

Одним из самых востребованных направлений на территории многих районов остается ремонт дорог. Эту тему жители чаще всего поднимаются на встречах с главой региона.

По решению губернатора в 2025 году на ремонт дорог в районах дополнительно направлено 240 млн рублей. Эти деньги пойдут на улучшение качества покрытия на 22 км дорог.

Подготовила Наталья Мерайеф