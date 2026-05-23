В Саратовской области стартовал новый этап программы расселения ветхого и аварийного жилья

До конца 2027 года планируется переселить в новые квартиры почти 3 тысячи саратовцев.

На реализацию этой программы выделено более 4 миллиардов рублей, о чём сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В настоящее время работы уже ведутся в Саратове, Энгельсе, Ершове и Вольске. На этом этапе новое жильё получат порядка 806 человек. Им предлагаются либо квартиры в уже построенных домах, либо денежная компенсация. Завершение всех процедур по данному этапу намечено на конец 2026 года.

Одновременно с этим стартует следующий этап программы, который охватывает 11 муниципальных образований. На его осуществление предусмотрено около 2,7 миллиарда рублей, причём региональное софинансирование составило свыше 1 миллиарда рублей.

До конца 2027 года предстоит освободить 1138 квартир, в которых в настоящее время проживают более 2100 человек. В некоторых муниципалитетах уже принято решение о строительстве новых жилых зданий.

Ольга Сергеева