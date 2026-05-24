Власти Саратовской области начали новый этап расселения ветхого и аварийного фонда

Власти Саратовской области анонсировали масштабную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

До конца 2027 года планируется обеспечить новыми условиями проживания почти 3 тысячи человек.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на реализацию инициативы выделено более 4 миллиардов рублей.

Сейчас программа действует в четырёх населённых пунктах: Саратове, Энгельсе, Ершове и Вольске. До конца 2024 года около 806 жителей региона получат новые квартиры либо денежные компенсации.

Дополнительно предстоит освободить 1 138 аварийных квартир — это затронет 2 100 граждан. В ряде районов уже утвердили строительство новых домов.

Параллельно стартует следующий этап программы — он охватит 11 муниципалитетов. Бюджет этапа превысит 2,7 миллиарда рублей, из которых 1 миллиард поступит из региональной казны.

Инициатива призвана существенно улучшить жилищные условия жителей области и снизить долю аварийного фонда в регионе.

Ольга Сергеева