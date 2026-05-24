Уже восемь человек заболели мышиной лихорадкой в Саратовской области с начала года

В Саратовской области зафиксировали случаи ГЛПС.

С начала года восемь саратовцев заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Такие данные за период с января по апрель обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевание переносят мелкие грызуны. Ведомство разъяснило основные пути заражения:

вдыхание пыли с высохшими выделениями грызунов (наиболее частый сценарий);

контактно‑бытовой путь: курение или приём пищи немытыми руками, прямой контакт с инфицированными животными;

употребление продуктов, повреждённых заражёнными особями.

Важный нюанс: инфекция не передаётся от человека к человеку.

Ситуация в регионе вызывает настороженность на фоне динамики прошлого года. По информации санитарных врачей, тогда наблюдался рост заболеваемости ГЛПС в 1,8 раза. За десять месяцев 2025 года в области было зафиксировано 69 случаев заболевания.

Роспотребнадзор напоминает жителям о необходимости соблюдать меры профилактики: избегать контакта с грызунами, тщательно мыть руки перед едой, следить за чистотой помещений и качеством продуктов питания.

Ольга Сергеева