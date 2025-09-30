В Саратовской области стартует новый проект Володина по благоустройству школьных территорий

С 2026 года в регионе начнет реализацию новый депутатский проект Вячеслава Володина, направленный на комплексное благоустройство образовательных учреждений. Программа охватит 10 муниципальных образований и опорных сел региона.

В рамках проекта планируется восстановление школьных стадионов, установка современных игровых площадок в детских садах и замена ограждений образовательных учреждений. Мероприятия станут логическим продолжением текущей программы по ремонту более 300 территорий учебных заведений, которая завершится в 2025 году.

Проект направлен на создание безопасной и современной образовательной среды для детей в сельской местности и малых городах области. Работы будут проводиться при методической и организационной поддержке депутата Государственной Думы.