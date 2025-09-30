Бусаргин поздравил саратовцев с годовщиной исторического для страны события

Губернатор Роман Бусаргин поздравил в своем телеграм-канале саратовцев с годовщиной исторического для страны события.

— Ровно три года назад, 30 сентября 2022-го, произошло историческое для нашей страны и миллионов граждан событие. Донецкая и Луганская Народные республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией.



Миллионы людей, которые долгие годы противостояли киевскому режиму, теперь свободно говорят на русском языке, читают нашу классику, живут в стране, где с уважением относятся к подвигам предков, чтят традиционные ценности.



Наш Президент Владимир Путин подчеркнул, что все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам.



В июле 2022 года Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР. В самые непростые периоды наша область принимала спасавшихся от обстрелов мирных граждан. Тем, кто решил остаться в регионе, помогали с трудоустройством. Дети из Сватово ежегодно приезжают в наши лагеря на отдых и оздоровление, и это стало доброй традицией.



Саратовские врачи регулярно помогают своим коллегам из Сватово. Из одной из таких командировок они вернулись недавно. За 2 недели в общей сложности они провели почти 4 тысячи осмотров. Наши строители помогали и продолжают помогать восстанавливать объекты здравоохранения, разрушенные ударами ВСУ. В год Юбилея Победы в Великой Отечественной войне отремонтировали «Мемориал Славы, Памяти и скорби» в Сватово. В общей сложности в наш подшефный район отправили более 700 тонн гуманитарной помощи.



Поздравляю всех с годовщиной исторического для страны события. Вместе мы стали только сильнее, а значит, обязательно победим, — написал глава области.