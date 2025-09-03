В Саратовской области стартует сбор пластиковых крышек для проекта «Водорослям крышка»

С 1 по 15 сентября в образовательных учреждениях Саратовской области пройдет девятый сезон экологического проекта «Водорослям крышка». Школьники и воспитанники детских садов будут собирать пластиковые крышки с маркировкой «2».

Учащиеся Саратова и Энгельса смогут сдать накопленный пластик в определенные пункты сбора. Для участия в проекте учреждения из этих городов могут обратиться в «Центр развития образования» (г. Саратов) и «Методический центр оценки качества образования» (г. Энгельс).

Детские сады и школы из других населенных пунктов Саратовской области можно доставить в экоцентр «Экологизатор».

Средства, вырученные от реализации пластика, направят на закупку мальков травоядных видов рыб, таких как толстолобик, сазан и белый амур, для последующего их выпуска в реку Волгу. Данные виды рыб выполняют важную функцию естественной фильтрации воды, устраняя патогенные сине-зеленые водоросли.

В экопроекте с 2021 года приняли участие более 200 000 человек. За четыре года реализации проекта собрано более 58,9 тонны пластиковых крышек, на средства от переработки пластика в реку Волгу выпущено более 260 000 мальков, в реку Зею – 10 000 мальков.

«Акция способствует повышению экологической грамотности в нашем обществе и вносит значимый вклад в улучшение состояния нашей главной водной артерии — Волги», — считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Оздоровление рек является одним из приоритетных направлений реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».