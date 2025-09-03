Саратовцы возмущены парковкой автомобиля с мордовскими номерами на тротуаре

Житель Саратова опубликовал фотографию автомобиля с номерами Республики Мордовия, который был припаркован на тротуаре улицы Чапаева. По словам очевидца, водитель оставил машину в неположенном месте и отправился в ресторан.

Данное нарушение попадает под статью 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»), которая предусматривает штраф в размере 1000 рублей для регионов (в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей). Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо зафиксировать нарушение.

Горожане призывают гостей города соблюдать правила парковки, чтобы не создавать препятствий для пешеходов, особенно людей с ограниченной подвижностью и родителей с колясками.