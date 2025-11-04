В Саратовской области строят современный спортивный комплекс модульного типа

В Калининске Саратовской области ведется строительство первого современного спортивного комплекса модульного типа.

Площадь объекта на улице Рабочей составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Как отметили местные власти, новый спортзал откроет возможности для круглогодичных занятий спортом для детей и молодежи.

В настоящее время на строительной площадке проводятся работы по устройству сухой стяжки — современной технологии, позволяющей создать ровное основание без длительного процесса высыхания.

Ольга Сергеева