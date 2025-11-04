В Саратовской области пьяные приятели повредили чужой дом и спутниковую антенну

В селе Перелюб Саратовской области двое молодых людей задержаны за повреждение чужого имущества.

Как сообщает ГУ МВД региона, 22-летний и 23-летний местные жители в состоянии алкогольного опьянения пытались проникнуть в дом 57-летней женщины, приняв его за жилище знакомого.

При попытке взлома злоумышленники повредили металлическую входную дверь и спутниковую антенну. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о происшествии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о порче чужого имущества, которое предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Ольга Сергеева