На проспекте Столыпина отмыли испорченный барельеф автора «Калинки»

В Саратове вернули прежний цвет барельефу в честь автора «Калинки-малинки».

На проспекте Столыпина, 13, местная управляющая компания ООО «Хапилин» неудачно обновила барельеф композитора Ивана Ларионова, написавшего песню «Калинка-малинка».

Обновление оказалось сомнительным, на что обратили внимание горожане. Прежний бронзовый цвет был кардинально заменен на черный вокруг портрета музыканта, а сам Ларионов почему-то был покрашен в цвет горчицы.

После публикаций в СМИ барельеф завесили. В администрации пообещали исправить ситуацию.

Позже стало известно, что сомнительный цвет с барельефа смыли.

Наталь Мерайеф