Власти Саратовской области повысили плату за капитальный ремонт

В регионе повысят тарифы в жилищно-коммунальной сфере.

Власти Саратовской области проиндексировали минимальный взнос за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Новые расценки вступят в силу уже скоро и отразятся на ежемесячных платежах собственников квартир.

Пересмотр тарифов вызван удорожанием стройматериалов, оборудования и работ подрядчиков. В областном правительстве подчёркивают, что прежний размер взносов уже не покрывает расходы на обновление жилого фонда. Повышение платы должно сохранить темпы ремонта крыш и фасадов, замены инженерных сетей и аварийных лифтов.

Взнос рассчитывается на 1 квадратный метр общей площади помещения, поэтому после индексации сумма в квитанции вырастет пропорционально метражу — сильнее всего это почувствуют владельцы больших квартир. Льготники и пенсионеры, как и раньше, смогут рассчитывать на компенсации и субсидии.

Собственникам советуют внимательно изучать новые квитанции и не допускать задолженностей, иначе будут начислены пени. Точную дату применения тарифа и итоговые суммы можно узнать на сайте Фонда капитального ремонта Саратовской области или в личном кабинете на «Госуслугах».