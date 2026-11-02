В школе им. Расковой в Энгельсе детям больше не придется делать уроки по ночам

В Энгельсе завершили капремонт Образовательного центра имени Марины Расковой.

Работы провели в этом году по программе, инициированной президентом Владимиром Путиным.

По словам губернатора Романа Бусаргина, обновилось как само здание от фундамента до фасада, так и учебные кабинеты. Ремонт улучшил материально-техническую базу школы и создал условия для новых занятий.

«Отдельно проговорили с директором школы, что необходимо расширять перечень доступных кружков и секций, в том числе по развитию шахматного спорта. Все условия для этого есть», — поделился планами глава региона.

Капремонт помог решить две задачи: дети теперь учатся в одну смену, а школа самостоятельно готовит еду для учащихся, не привлекая сторонние организации.

Бусаргин добавил, что строительство и обновление образовательных учреждений в регионе ведётся при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.