В Саратовской области температура упадет до плюс трех градусов ночью

В четверг 28 мая в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

По прогнозам синоптиков, в течение суток будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и возможны грозы.

Ветер будет западным, его скорость составит 5-10 м/с, а утром и днем порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, а на возвышенных участках — до +13 градусов.

Днем температура составит от +13 до +18 градусов, а в Левобережье может подняться до +23 градусов.

Ольга Сергеева