12-летний мальчик получил ожоги 40% тела дома в Ртищево

25 мая в Ртищево произошёл инцидент, в результате которого 12-летний мальчик получил серьёзные ожоги.

Трое школьников после уроков решили провести химический опыт, используя канистру со спиртом для очистки электронного оборудования. Из-за неосторожности жидкость воспламенилась, что привело к пожару, который перекинулся на мебель и одежду одного из детей.

В результате 12-летний мальчик получил ожоги около 40% тела. Он был госпитализирован в Ртищевскую районную больницу, а 26 мая вертолётом санитарной авиации доставлен в ожоговый центр Саратовской областной детской клинической больницы. В медицинском учреждении сообщили, что ребёнок перенёс транспортировку удовлетворительно.

Ольга Сергеева