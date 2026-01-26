В Саратовской области температура воздуха опустилась до рекордных минус 42 градусов

В Саратовской области зафиксировали рекордный для последних лет мороз.

В селе Николаевка Грачёвского муниципального образования Петровского района столбик термометра ночью упал до отметки -42°C.

Согласно историческим данным, абсолютный рекорд холода для региона был зарегистрирован в феврале 1929 года в Новоузенске и составил -44,5°C. Таким образом, нынешнее значение приблизилось к историческому минимуму.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода в области сохранится. В связи с этим администрации Петровского и нескольких других районов ранее уже объявили о приостановке занятий в школах на 27 января.

