На снос ветхих домов в Саратове и Энгельсе выделят более 80 млн рублей

В ближайшее время на снос расселенных домов в Саратове и Энгельсе власти региона выделят более 80 млн рублей.

Соответствующие поправки в региональный бюджет будут рассмотрены на заседании областной думы, — об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Работа по демонтажу расселенных домов за последние два года вышла на системный уровень, что очень важно для дальнейшего развития городского пространства. К примеру, только на территории Саратова за прошлый год снесено более 100 таких строений. При этом программа расселения аварийного жилья в регионе продолжается. Наибольшие объемы приходятся на областной центр. Так, за 2024 и 2025 годы в Саратове расселили 91 многоквартирный дом. Поэтому на данное направление предусмотрено 70 млн рублей. Еще 12 миллионов будут направлены в Энгельс, где вопрос не стоит так масштабно, но решать его также необходимо, — написал глава региона в соцсетях.

Подготовила Ольга Сергеева