Тысячи саратовских семей с детьми получили региональные меры поддержки

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что предложения жителей по мерам поддержки семей с детьми обязательно проанализируют.

Это одно из приоритетных направлений соцполитики региона. Несмотря на сложности с формированием бюджета, позиция по сохранению ранее принятых решений остаётся принципиальной.

Среди действующих мер: региональный маткапитал на третьего ребёнка вырос до 144 тыс. рублей (получили почти 9,5 тыс. человек), пособие 8 тыс. рублей при рождении второго ребёнка оформили более 1,1 тыс. женщин, выплаты 100 тыс. рублей получили свыше тысячи учащихся женщин, вставших на учёт по беременности, более 60 студенческих семей оформили выплату 200 тыс. рублей.

Родители 89 двоен и одной тройни получили выплаты 50 и 100 тыс. рублей, свыше 4 тыс. раз обратились за компенсацией 50% оплаты обучения ребёнка из многодетной семьи.

С 2023 года 60 многодетных семей с 7 и более детьми получили выплату на автомобиль. Максимальный размер соцконтракта вырос до 350 тыс. рублей на открытие дела и до 200 тыс. — на личное хозяйство (заключено более 31 тыс. соцконтрактов).

Также сформирована сеть пунктов проката технических средств и предметов быта для семей с детьми раннего возраста в Балашове, Балакове, Саратове, Энгельсе, Озинках и Екатериновке.