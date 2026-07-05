Власти Саратовской области помогают участникам СВО с реабилитацией и трудоустройством

Саратовская область выделит более 20 млрд рублей на поддержку ветеранов спецоперации.

На текущий год запланировано выделение свыше 20 миллиардов рублей, что подтверждает масштабную финансовую помощь региону.

В рамках реабилитации работает центр в Хвалынске для ветеранов и их близких.

Кроме того, программа «Наши герои» помогла найти работу 496 участникам (предложено 1500 вакансий). Из мер соцподдержки можно выделить бесплатные услуги спортивной медицины, газификацию домов, обслуживание на дому.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул: «Уделяется внимание адаптации и трудоустройству, во всех кадровых центрах созданы отдельные окна для участников СВО».

Ольга Сергеева