Самозанятым рассказали, как получить оплачиваемый больничный

С июля 2026 года для россиян, работающих на себя, открывается возможность официально болеть за счет государства.

В рамках масштабного эксперимента по социальному страхованию самозанятые граждане смогут оформлять листы нетрудоспособности с денежной компенсацией.

Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, механизм не является автоматическим и требует предварительной подготовки. Чтобы получить право на выплаты, фрилансеру необходимо добровольно вступить в систему социального страхования и регулярно вносить взносы. Важное условие: воспользоваться льготой можно будет только спустя полгода после начала уплаты взносов.

Условия программы:

Выбор покрытия: При оформлении страховки гражданин сам определяет свой финансовый «потолок» — 35 тысяч или 50 тысяч рублей.

Размер выплат: Итоговая сумма пособия напрямую зависит от страхового стажа участника и продолжительности периода, в течение которого он делал отчисления. Максимально возможная выплата составит около 1200 рублей в день.

Сроки: Эксперимент, запущенный 1 января 2026 года, рассчитан на три года (до конца 2028-го).

Первые участники программы, начавшие платить взносы с начала года, уже в июле смогут при необходимости оформить официальный оплачиваемый отгул по болезни.

Ольга Сергеева