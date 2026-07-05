Самозанятым рассказали, как получить оплачиваемый больничный

С июля 2026 года для россиян, работающих на себя, открывается возможность официально болеть за счет государства.
В рамках масштабного эксперимента по социальному страхованию самозанятые граждане смогут оформлять листы нетрудоспособности с денежной компенсацией.
Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, механизм не является автоматическим и требует предварительной подготовки. Чтобы получить право на выплаты, фрилансеру необходимо добровольно вступить в систему социального страхования и регулярно вносить взносы. Важное условие: воспользоваться льготой можно будет только спустя полгода после начала уплаты взносов.
Условия программы:
- Выбор покрытия: При оформлении страховки гражданин сам определяет свой финансовый «потолок» — 35 тысяч или 50 тысяч рублей.
- Размер выплат: Итоговая сумма пособия напрямую зависит от страхового стажа участника и продолжительности периода, в течение которого он делал отчисления. Максимально возможная выплата составит около 1200 рублей в день.
- Сроки: Эксперимент, запущенный 1 января 2026 года, рассчитан на три года (до конца 2028-го).
Первые участники программы, начавшие платить взносы с начала года, уже в июле смогут при необходимости оформить официальный оплачиваемый отгул по болезни.
Ольга Сергеева