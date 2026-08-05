В Саратовской области усиливают защиту предприятий от нападений украинских БПЛА

«БАРС-Саратов» расширяет ряды: добровольцев ждут на защиту неба региона.

В Саратовской области продолжается набор в добровольческое формирование «БАРС-Саратов». О том, как проходит кампания по привлечению новых бойцов, в эфире телеканала «Саратов 24» рассказал командир отряда Роман Полунин.

Главная задача резервистов сегодня — прикрытие промышленных объектов региона от воздушных угроз, в первую очередь от атак беспилотников. В связи с возросшими рисками численность отряда была увеличена, и сейчас ведётся активный поиск кандидатов, готовых встать на защиту области.

Каждый доброволец заключает официальный контракт и зачисляется в мобилизационный резерв. Важный нюанс: на время учебных сборов за бойцом сохраняется рабочее место на основном месте работы.

Служба организована исключительно в границах Саратовской области — выезжать за пределы региона резервистам не приходится. Это принципиальное условие, которое делает предложение привлекательным для тех, кто хочет помогать, не покидая родной дом.

Ольга Сергеева