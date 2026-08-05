В Саратовской области руководителей муниципальных соцучреждений хотят исключить из числа заказчиков строительных проектов

В Саратовской области планируют уйти от практики назначения руководителей муниципальных учреждений соцсферы заказчиками строительных проектов.

Такие нормы предлагается закрепить региональным законом. Об инициативе рассказал председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

Законопроект «Об условиях предоставления отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в Саратовской области» поступил в Саратовскую областную Думу 4 августа. Помимо Алексея Антонова, его подписали депутаты Антонина Галяшкина и Александр Янклович. Кроме того, соавтором инициативы стал прокурор Саратовской области Роман Пантелеев.

Согласно документу, финансы на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства муниципальных организаций образования, культуры, спорта, а также благоустройство их территорий будут предоставляться при условии, что заказчиком становится сам муниципалитет либо специализированное муниципальное учреждение.

Как полагают инициаторы, это позволит обеспечить профессиональный подход к этапам реализации проектов, включая разработку проектно-сметной документации, проведение конкурсных процедур, строительный контроль и урегулирование возможных споров с подрядчиками.

«Комфорт жителей во многом зависит от того, насколько продуманно реализуются проекты в социальной сфере и благоустройстве. Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершенно справедливо подчеркнул недопустимость практики, когда обязательства заказчика при реализации проектов по строительству и ремонту возлагают, например, на директоров муниципальных школ и детсадов, не имеющих специальной подготовки и ресурсов. Такой ответственной работой должны заниматься квалифицированные специалисты, тогда и качество выполнения социальных проектов повысится – на благо людей», – сказал спикер областной Думы Алексей Антонов.

Спикер отметил, что уже 6 августа законопроект обсудят на рабочем совещании комитета по бюджету, налогам и собственности.