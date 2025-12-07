В Саратовской области успешно развивается федеральный проект «Профессионалитет»

Саратовская область стала пилотным регионом федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году, начав с кластеров в машиностроении и сельском хозяйстве.

Проект предполагает создание образовательно-производственных объединений с предприятиями. Базовые колледжи получают по 100 млн рублей на оборудование, требования к которому определяет индустриальный партнер, также участвующий в софинансировании. По словам замминистра образования Людмилы Григорьевой, это прямые инвестиции бизнеса в будущие кадры.

Ключевая цель — трудоустроить не менее 80% выпускников на местные предприятия по целевым договорам. На сегодня в регионе уже действуют 9 таких кластеров.

Ольга Сергеева