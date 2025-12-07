Сборник памяти с именами земляков-Героев СССР выпустят в Саратовской области

В регионе издадут книгу памяти о земляках — Героях СССР.

До конца этого года в Саратовской области будет выпущен биографический сборник «Герои земли саратовской». В издании будут представлены истории более 300 уроженцев региона, удостоенных высших наград — медали «Золотая Звезда» и ордена Славы.

Как сообщает пресс-служба правительства области, работа над книгой велась в течение двух лет под руководством областного совета ветеранов. По словам его председателя Сергея Овсянникова, после издания сборники планируется передать в музеи, школы, библиотеки и ветеранские организации региона.

Напомним, что в области продолжают работу по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Ранее в Саратове с участием белорусских поисковиков и местных специалистов были торжественно перезахоронены останки найденных бойцов.

Ольга Сергеева