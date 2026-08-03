В Саратовской области утвердили новый порядок согласования планировки для федеральныхобъектов

Правительство Саратовской области утвердило новый порядок согласования документации по планировке территории для объектов федерального значения. Распоряжение №329-ПР подписано 15 июля 2026 года. Документ разработан во исполнение федерального закона №254-ФЗ о приоритетных инфраструктурных проектах. Инициатором выступило региональное министерство строительства и ЖКХ.

Как пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова, распоряжение конкретизирует, какие ведомства будут рассматривать документацию, и устанавливает чёткие сроки. Теперь на согласование отводится восемь календарных дней с момента получения проекта планировки от профильного министерства. Это ускорит процесс принятия решений по федеральным проектам.

Документ направлен на повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов при реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Саратовской области.