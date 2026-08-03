В Петровске открылась выставка картин «певца русской охоты» графа Муравьёва

В Петровской картинной галерее открылись две выставки. Первая посвящена графу Владимиру Муравьёву — знаменитому «певцу русской охоты», чьи иллюстрации известны зрителям по фильму «Особенности национальной охоты». Представлены четыре пейзажа из коллекции саратовца Андрея Морозова: «Тяга вальдшнепов», «Лучение рыбы», «Тетеревиный ток» и «Козы на берегу озера». Муравьёв был также мужем актрисы Веры Комиссаржевской.

Вторая выставка — «Открытие забытого имени» — рассказывает о саратовском художнике Иване Константинове, участнике Первой мировой войны и ученике мастеров Серебряного века. Его имя было незаслуженно забыто после смерти. Сейчас в галерее представлено около ста его работ, этюдов, фотографий и фронтовых зарисовок.

Напомним, галерея прошла реставрацию и переоснащение благодаря нацпроекту «Семья». Это позволяет принимать уникальные выставки, в том числе подлинники русских классиков. Ранее в Петровске уже показывали работы Левитана.