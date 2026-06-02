В Саратовской области за год в атмосферу выброшено 188 тысяч тонн загрязняющих веществ

В 2025 году выбросы загрязняющих веществ в России сократились.

Российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу за год 21,2 миллиона тонн загрязняющих веществ, что на 4% меньше, чем в 2024 году. Это самый низкий уровень за последние семь лет, согласно исследованию FinExpertiza.

Региональные изменения

Саратовская область, с сокращением выбросов на 32,8%, заняла 5-е место в стране. На первых позициях оказались:

Ингушетия (-60,6%)

Чечня (-57,9%)

Кировская область (-36,4%)

Алтайский край (-34,6%)

Однако в некоторых регионах, таких как Кабардино-Балкария (+156,1%) и Тыва (+98,2%), выбросы увеличились.

Объемы выбросов по регионам

В 2025 году в Саратовской области было выброшено 188,1 тысячи тонн загрязняющих веществ, что поставило регион на 36-е место в стране.

Максимальные выбросы зафиксированы в:

Красноярском крае (2,2 млн тонн)

Кемеровской области (1,5 млн тонн)

ХМАО (1,2 млн тонн)

Минимальные выбросы отмечены в:

Ингушетии (8 тысяч тонн)

Севастополе (10,4 тысячи тонн)

Калмыкии (11 тысяч тонн)[2][3].

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в России свидетельствует о положительных изменениях в экологической ситуации и косвенно — о снижении темпов производства.

Ольга Сергеева