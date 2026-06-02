Известную саратовскую актрису Эльвиру Данилину с железнодорожниками президент наградил орденом

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами четырех жителей Саратовской области.

Эльвира Данилина, актриса Саратовского государственного академического театра драмы имени Слонова, была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Она окончила театральное училище имени Слонова в 1987 году и с 1992 года работает в театре драмы, где занимает должность ведущего мастера сцены. Данилина также имеет диплом Саратовской государственной консерватории имени Собинова, который она получила в 2002 году.

В сфере железнодорожного транспорта также были отмечены несколько специалистов:

Наталия Самойлова , начальник Социально-кадрового центра Приволжской железной дороги, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

, заместитель начальника Саратовского центра диагностики и мониторинга устройств, получил медаль «За развитие железных дорог».

Владимир Насыров, заместитель начальника Приволжской дирекции инфраструктуры, удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Эти награды подчеркивают значимость их вклада в развитие культуры и железнодорожного транспорта в регионе.

Ранее президент также наградил медалями двух других жителей Саратовской области, что свидетельствует о высоком признании их труда на федеральном уровне.

Ольга Сергеева