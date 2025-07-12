В Саратовской области в июле выявлен резкий рост заболеваемости ковидом

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в июле в Саратовской области.

По данным регионального минздрава, за январь-июнь 2025 года выявлено 2107 случаев коронавируса — в 5 раз меньше, чем за тот же период 2024 года. Однако в конце июня зафиксирован резкий рост заболеваемости.

Так, за неделю выявлено 58 новых случаев (+48,7% к предыдущей неделе). Среднесуточный прирост составил 8-9 заболевших.

Замминистра здравоохранения Денис Грайфер связывает ситуацию с сезонным фактором и появлением новых штаммов вируса. Ведомство усиливает эпидемиологический контроль в регионе.