12 июля Саратову исполнилось 435 лет

Саратов отмечает свое 435-летие.
12 июля 1590 года князь Григорий Засекин и боярин Фёдор Туров заложили крепость, ставшую современным Саратовом. За четыре века город превратился в крупный экономический и культурный центр Поволжья.
Из современных достижений можно отметить следующее:
Модернизация инфраструктуры при поддержке Вячеслава Володина
Благоустройство общественных пространств
Открытие нового пляжа в Затоне
Губернатор Роман Бусаргин в праздничном обращении к жителям областного центра подчеркнул, что главное богатство города — его жители.
Торжества начались с праздничных мероприятий на Набережной, которую губернатор назвал визитной карточкой Саратова.
«С Днём рождения, любимый город!» — обратился к саратовцам мэр Михаил Исаев, приглашая всех присоединиться к празднованию юбилея.