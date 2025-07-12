12 июля Саратову исполнилось 435 лет

Саратов отмечает свое 435-летие.

12 июля 1590 года князь Григорий Засекин и боярин Фёдор Туров заложили крепость, ставшую современным Саратовом. За четыре века город превратился в крупный экономический и культурный центр Поволжья.

Из современных достижений можно отметить следующее:

Модернизация инфраструктуры при поддержке Вячеслава Володина

Благоустройство общественных пространств

Открытие нового пляжа в Затоне

Губернатор Роман Бусаргин в праздничном обращении к жителям областного центра подчеркнул, что главное богатство города — его жители.

Торжества начались с праздничных мероприятий на Набережной, которую губернатор назвал визитной карточкой Саратова.

«С Днём рождения, любимый город!» — обратился к саратовцам мэр Михаил Исаев, приглашая всех присоединиться к празднованию юбилея.