В Саратовской области в массовом ДТП с тягачом погиб человек

В результате серьезной аварии с участием трех транспортных средств в Саратовской области один человек погиб, трое получили травмы.

Как сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Хвалынском районе близ поселка Возрождение.

Столкновение произошло между тягачом с прицепом и легковыми автомобилями Lada и Xcite. По предварительным данным, в салоне автомобиля Xcite находились два мужчины, один из которых погиб на месте. В автомобиле Lada пострадали мужчина и ребенок 2013 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Спасательные подразделения с применением специального оборудования извлекли тело погибшего и передали его представителям следственной группы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

Отметим, данный участок трассы известен своей повышенной аварийностью. Кроме того, в регионе по утрам наблюдается гололедица.

Наталья Мерайеф