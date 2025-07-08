В Саратовской области в ночном ДТП у сквера разбился молодой водитель

В Аркадаке два молодых водителя попали в ДТП.

В ночь на 7 июля в центре Аркадака произошло столкновение двух автомобилей. Около 2:40 на улице Ленина возле сквера «Юбилейный» столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя и «Лада Гранта», которой управлял 17-летний молодой человек.

По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Отметим, что один из участников ДТП не достиг совершеннолетия, что может повлечь дополнительные правовые последствия.