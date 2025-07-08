Каждый четвертый саратовский водитель не вносит вовремя оплату за платную парковку

В Саратове предложили штрафы за неоплату парковки.

На заседании комитета облдумы по госстроительству рассмотрели штрафы за неоплату парковки в центре города.

За первое нарушение предложен штраф 1 тыс. руб., за повторное в течение года – 1,5 тыс. руб. Сумма едина для всех категорий нарушителей.

По данным депутата Вячеслава Тарасова, в центре Саратова организовано 260 платных мест, включая 34 для инвалидов. Льготной парковкой пользуются 239 автовладельцев.

Директор транспортной дирекции Руслан Елистратов уточнил, что 25-30% водителей не оплачивают стоянку. Оплата должна поступать до 23:59 текущих суток.

Штрафы также будут накладываться за незаконное резервирование мест. Дела нарушителей рассмотрит административная комиссия.