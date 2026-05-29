В Саратовской области в последние дни весны ожидаются ночные заморозки

Синоптики прогнозируют в регионе грозы и критическое понижение температуры воздуха.

В Саратовской области 30 и 31 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. По данным Гидрометцентра, в субботу, 30 мая, будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами ожидается туман.

Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами, а порывы юго-западного ветра могут достигать 14 м/с. Температура ночью составит от +2 до +7 °С, на возвышенных участках до +12 °С, при этом на почве возможны заморозки до -1 °С. Дневная температура воздуха поднимется до +16…+21 °С.

В ночь на воскресенье, 31 мая, заморозки усилятся и ожидаются не только на почве, но и в воздухе, местами до -2 °С.

