Саратовского повара наградили за лучшее легендарное пирожное «Волга»

В Саратове определили лучшего повара региона.

В Историческом парке «Россия — моя история» 28 мая прошло награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Победителем стал Артем Твердохлебов, шеф-повар ресторана «Азиатский стиль», который будет представлять Саратовскую область на федеральном этапе конкурса. Об этом сообщает издание «Регион 64».

Конкурс проходил в два этапа. В первый день участники жеребьевались, проходили инструктаж, защищали проекты и проходили тестирование на площадке бизнес-инкубатора. 27 мая повара встретились на практической части состязаний в Саратовском колледже кулинарного искусства, где за три часа им предстояло приготовить три блюда: горячее, холодную закуску из рыбы и десерт «Волга».

Напомним, пирожное «Волга» стал одним из гастрономических символов Саратовской области. Его рецепт был придуман 80 лет назад легендарным местным кондитером Александром Прачкиным. В прошлом году пирожное попало в топ-10 блюд, ради которых стоит поехать в путешествие по России. На конкурсе участники представили свои авторские вариации этого десерта, что стало интересным вызовом для жюри.

Специальную номинацию и ценный подарок получил Денис Фадеев, шеф-повар кейтеринга «Первая Фуршетная», за пирожное, которое максимально напомнило экспертам тот самый вкус детства.

Этот конкурс с 2025 года является частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Целью конкурса является выявление лучших специалистов, развитие профессионального мастерства и повышение престижа рабочих профессий.

Ольга Сергеева