В Саратовской области в выходные обещают дожди с грозами

В предстоящие выходные в Саратовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно днём и вечером.

По словам синоптиков, температура воздуха останется на 2-4 градуса выше климатической нормы.

Ночью в пятницу по области будет +14…+19° (в Саратове — до +18°). В выходные ночные температуры составят +11…+17° (в Саратове — +15…+17°), а днём воздух прогреется до +26…+31° (в городе — до +28…+30°).

Из-за жары в большинстве районов сохраняется 3-й класс пожарной опасности, в некоторых — 4-й. Температура воды в Волге в районе Саратова составляет +18,8°.

Ольга Сергеева