В Саратове суд не стал менять приговор сыну районного депутата за смертельное ДТП

Осуждённый за гибель девушки в ДТП в Саратове сын депутата дважды не смог изменить приговор.

Напомним, сертельная авария произошла в июле 2025 года на пересечении улиц Вольской и Белоглинской. Автомобиль «Чанган», которым управлял 19-летний водитель, проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «Рено Логан» и сбил переходившую дорогу 20-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, было возбуждено уголовное дело.

Позже следствие установило, что за рулём иномарки находился Глеб Назаров — сын депутата из Ртищевского района и злостный нарушитель правил дорожного движения. Жертвой аварии стала студентка Алёна Брякунова.

В декабре Октябрьский районный суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Защита осуждённого подала апелляционную жалобу, однако областной суд оставил предыдущий вердикт без изменений. Кроме того, 10 июня судья первого кассационного суда общей юрисдикции Елена Колесниченко также оставила без удовлетворения кассационную жалобу на приговор.

Ольга Сергеева