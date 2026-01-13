В Саратовской области в январе родились Лилия, Мелисса и Аниса

В Саратовской области в начале 2026 года родители продолжили выбирать для детей нестандартные имена.

По данным областного управления ЗАГС, среди новорожденных девочек впервые зарегистрированы имена Мелисса и Аниса. К редким также отнесли имена Лилия и Леонид.

Что касается статистики, в Балакове на одну новорождённую девочку пришлось семь мальчиков. В Ленинском районе Саратова зарегистрированы десять мальчиков и пять девочек, а в Кировском районе ситуация обратная — родились четыре девочки и два мальчика.

Ольга Сергеева