Саратовцы заметили вечером в небе над городом «облака-медузы»

«Облака-медузы» накрыли Саратов: ученые объяснили редкое явление.

Вечером 28 апреля жители областного центра могли наблюдать в небе необычную картину: облачные массы, формой напоминающие гигантских медуз, от которых вниз тянулись тонкие бороздчатые нити.

Как пояснил декан географического факультета СГУ, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Максим Червяков, это атмосферное явление в науке называется вирга — или полосы падения. Оно возникает, когда под нижней кромкой облака залегает слой пересушенного воздуха.

Завораживающее зрелище было видно в разных частях города — как над акваторией Волги в районе набережной, так и над спальными районами.

По словам ученого, подобные эффекты чаще всего сопровождают такие типы облаков, как высококучевые и слоисто-кучевые.

Ольга Сергеева